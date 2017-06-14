Жительница Томской области ради обмана приставов превратила автомобиль в конструктор

Жительница Томской области хотела спасти свою машину от ареста за долги и разобрала её на запчасти, но позже собрала и лишилась транспортного средства, узнал 14 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УФССП России по Томской области.

Должница из города Асино пыталась спасти автомобиль от приставов, разобрав его на запчасти.

Женщина брала взаймы у знакомых и не возвращала деньги, кроме того, она попросила некоторых из них стать поручителями при оформлении кредитов. В результате поручители были вынуждены рассчитываться за её долги, после чего они подали в суд регрессные иски.

Приставы завели на заёмщицу четыре исполнительных производства, общая сумма долга составляла 500 тысяч рублей. Женщина пыталась избежать взыскания и, опасаясь, что её иномарка Peugeot попадёт под арест, разобрала машину.

«И действительно, поначалу всё складывалось по её плану: приставы вынуждены были наложить арест только на „металлолом“. Поскольку его стоимость не превышала 30 тысяч рублей, должница воспользовалась правом самостоятельной реализации и, по сути, выкупила разобранное авто», — сообщает ведомство.

Однако приставы вскоре узнали, что должница опять собрала свой автомобиль, и арестовали его. Женщина пыталась оспорить это решение в суде, но суд принял сторону служителей закона. Автомобиль будет оценён и продан, а пострадавшие от действий фигурантки смогут вернуть свои деньги.

Напомним, в начале июня задолжавшая 1,5 млн рублей жительница Новосибирска спряталась от приставов на псарне.