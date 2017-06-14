 

Жительница Томской области ради обмана приставов превратила автомобиль в конструктор

 14 июня, 18:53
подходящие темы
Жительница Томской области ради обмана приставов превратила автомобиль в конструктор
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница Томской области хотела спасти свою машину от ареста за долги и разобрала её на запчасти, но позже собрала и лишилась транспортного средства, узнал 14 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УФССП России по Томской области.

Должница из города Асино пыталась спасти автомобиль от приставов, разобрав его на запчасти.

Женщина брала взаймы у знакомых и не возвращала деньги, кроме того, она попросила некоторых из них стать поручителями при оформлении кредитов. В результате поручители были вынуждены рассчитываться за её долги, после чего они подали в суд регрессные иски.

Приставы завели на заёмщицу четыре исполнительных производства, общая сумма долга составляла 500 тысяч рублей. Женщина пыталась избежать взыскания и, опасаясь, что её иномарка Peugeot попадёт под арест, разобрала машину.

«И действительно, поначалу всё складывалось по её плану: приставы вынуждены были наложить арест только на „металлолом“. Поскольку его стоимость не превышала 30 тысяч рублей, должница воспользовалась правом самостоятельной реализации и, по сути, выкупила разобранное авто», — сообщает ведомство.

Однако приставы вскоре узнали, что должница опять собрала свой автомобиль, и арестовали его. Женщина пыталась оспорить это решение в суде, но суд принял сторону служителей закона. Автомобиль будет оценён и продан, а пострадавшие от действий фигурантки смогут вернуть свои деньги.

Напомним, в начале июня задолжавшая 1,5 млн рублей жительница Новосибирска спряталась от приставов на псарне.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.

Условия великих дел

 4 мая, 07:00 • колонка
Елена Евгеньева
IT-аналитик
 12 апреля, 15:15 • интервью

Богатство от слова «Бог»

Корреспондент Сиб.фм поговорил с основателем «Академии Финансового Моделирования» Натальей Ождихиной о том, какую программу в нас заложили родители, где взять финансовую грамотность и почему богатство — это смерть.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 2 июня, 18:31 • новость

Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

В Новосибирск приехал режиссёр Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    