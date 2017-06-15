 

Активисты попросили Путина отменить строительство мусорного полигона «Раздольное»

 15 июня, 11:47
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Активисты попросили Путина отменить строительство мусорного полигона «Раздольное»
Фото из группы «Поможем реке Издревая» в соцсети «ВКонтакте»

Участники инициативной группы «Поможем реке Издревая» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили его расторгнуть концессионное соглашение о строительстве мусорного полигона в районе памятника природы «Долине реки Издревая», узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из текста сообщения.

Активисты группы «Поможем реке Издревая» записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину. Они надеются, что его покажут в прямом эфире ежегодной «Прямой линии» с президентом. В сообщении общественники просят помочь расторгнуть концессионное соглашение, заключённое на 40 лет между правительством Новосибирской области и компанией «Экология—Новосибирск» о строительстве мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов «Раздольное».

«Просим вас поручить Федеральной антимонопольной службе, правоохранительным и природоохранным органам и вашему представителю по вопросам экологии и транспорта, Иванову Сергею Борисовичу, помочь разобраться в столь невыгодном и опасном промышленном объекте, строительство которого запланировано в Год экологии», — говорится в сообщении инициативной группы.

Активисты инициативной группы считают, что территория в районе памятника природы «Долина реки Издревая» не подходит для строительства мусоросортировочного завода и полигона для твёрдых отходов «Раздольное».

«Чем дальше мы работаем, тем яснее становится, что это концессионное соглашение, оно противопоказано Новосибирской области. Мы продолжаем говорить о том, что категорически неудобно выбрано место без участия населения в обсуждении выбора земельного участка. Да, там соблюдаются нормы законодательства, но эта территория ценна и совершенно не подходит как площадка под такое серьёзное промышленное предприятие», — рассказала корреспонденту Сиб.фм активист инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова.

Напомним, что в марте 2017 года новосибирский Ространснадзор признал незаконным создание мусорного полигона в Раздольном. В апреле 2017 года проектировщики мусоросортировочного комплекса пообещали не загрязнять реку. В мае 2017 года активисты заявили о намерении провести экоэкспертизу мусорного полигона в Раздольном.

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