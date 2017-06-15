Дополнительные электрички начнут ходить из Новосибирска к пляжам Обского моря

«Экспресс-пригород» запустит две пары дополнительных пригородных электропоездов к местам массового отдыха Новосибирской области, среди которых побережье Обского моря, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения пресс-службы «Экспресс-пригорода».

С 24 июня «Экспресс-пригород» внесёт сезонные изменения в расписание движения пригородных электропоездов. В связи с наплывом пассажиропотока перевозчик запустит две пары дополнительных электричек по маршруту Новосибирск — Искитим — Новосибирск. Поезда будут ходить по субботам и воскресеньям.

Из Новосибирска электрички будут отправляться в 11:03 и в 12:46 местного времени. Вернуться на станцию «Новосибирск-Главный» со станции «Обское море» можно будет в 14:05 и в 15:16. Время отправления со станции «Искитим» — 13:29 и 14:40.

Напомним, 9 июня в Новосибирске официально открыли пляжный сезон. В регионе установилась жаркая погода.