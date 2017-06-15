 

Голос вернулся к оперной диве от тёплой встречи со зрителями в Новосибирске

 15 июня, 17:15
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Голос вернулся к оперной диве от тёплой встречи со зрителями в Новосибирске
Фото Ирины Долженко для Сб.фм

Фестиваль звезды оперы Вероники Джиоевой стартовал в НОВАТ 8 июня, а 16 июня, несмотря на простуду, она выйдет на сцену в партии Аиды в одноименной опере Верди, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции с оперной дивой 15 июня.

Фестиваль с участием народной артистки Республики Северная Осетия-Алания Вероники Джиоевой стартовал 8 июня. По словам оперной дивы, новосибирский зритель её очень любит и всегда встречает овациями.

«Я немножко простыла во время перелётов, но меня тут (в Новосибирске — прим. Сиб.фм) так тепло встретили, что даже голос вернулся, — рассказывает Вероника Джиоева. — Я сейчас комнатное растение, только попою и сразу иду отдыхать, ни с кем не разговариваю, доживаю от спектакля до спектакля».

Вероника Джиоева сообщила, что предстанет перед новосибирской публикой в своих любимых партиях. Она уже исполнила роль Мими в «Богеме» Пуччини, 16 июня выйдет в партии Аиды в одноимённой опере Верди, а 30 июня — Микаэлы в «Кармен» Бизе. Кроме того, 23 июня примадонна дебютирует в опере «Турандот» Пуччини, где исполнит главную партию. А 5 июля новосибирские зрители впервые увидят Джиоеву в партии Амелии в опере Верди «Бал-маскарад».

Зрители встретили народную артистку семиминутными овациями даже несмотря на то, что она была не в голосе.

«У нас в театре (новосибирском оперном — прим. Сиб.фм) не принято объявлять, что артист болен. Я как-то в Женеве пела, и тенор страдал от аллергии. Так там выходит интендант и говорит, что сегодня приболел тенор, а здесь нельзя. Я с этим не согласна, это надо менять», — поделилась наблюдениями оперная дива.

Джиоева с 2012 года является солисткой Большого театра, однако география её гастролей охватывает многие российские и зарубежные города. График певицы плотно расписан вплоть до 2020 года. Летом пройдут мастер-классы для молодых исполнителей в Крыму, большой концерт в Севастополе и двухнедельный фестиваль в испанском городе Валенсии.

Народная артистка появится в зале новосибирского оперного театра и в качестве зрителя.

«Я нечасто бываю зрителем, но в Новосибирске пойду 20 июня на «Паяцев», — сообщила о своих ближайших планах Вероника Джиоева.

Напомним, в апреле в Новосибирском оперном театре поставили «Паяцев» с акварельной партитурой.

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