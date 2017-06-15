 

Любительский хор споёт песню Цоя ради помощи детям в Новосибирске

 15 июня, 20:04
Любительский хор споёт песню Цоя ради помощи детям в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Благотворительный запев стартует в день рождения Виктора Цоя, участники споют хором песню «Звезда по имени Солнце», сообщила 15 июня корреспонденту Сиб.фм организатор запева Оксана Жаманакова.

Жители Новосибирска хором споют песню «Звезда по имени Солнце» в честь дня рождения Виктора Цоя и ради помощи больным детям. Мероприятие состоится 21 июня в лофте «Подземка», вход для всех свободный, сообщает инициатор Оксана Жаманакова.

Акция пройдёт при поддержке проекта «Первый хор», который существует в Новосибирске с 2016 года. Любительский хор функционирует по принципу: один вечер — одна песня. Руководит хором Игорь Тюваев, художественный руководитель ансамбля Новосибирской филармонии «Маркелловы голоса».

«Собственно, этот проект и вдохновил нас на проведение первого запева, — пояснила Жаманакова. — Обычно все на забеги ходят, а мы вот решили попеть. Ведь люди становятся счастливее, когда поют».

Видеозапись события будет выложена в сеть, участники претендуют на рекорд как самый большой хоровой запев песни Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце».

«Мы подали заявку в Книгу рекордов России как самый большой хоровой запев, но оказалось, в России такой уже был, и он собрал 15 тысяч человек», — рассказала организатор акции.

На входе волонтёры будут продавать открытки с текстом песни, все собранные с продажи средства передадут в детский благотворительный фонд «Солнечный город».

Напомним, в апреле благотворительная акция «День заботы за день работы» помогла собрать 1,2 млн рублей в Новосибирске.

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