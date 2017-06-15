Мужчина украл забытые в отделении новосибирского банка 500 тысяч рублей

Полиция разыскивает мужчину, забравшего из лотка банковской кассы 500 тысяч рублей, забытые предыдущим клиентом, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Мужчина в лотке банковской кассы увидел забытые деньги и забрал их себе. Происшествие случилось в Ленинском районе Новосибирска.

«Вчера в отделении одного из банков в Ленинском районе Новосибирска была совершена кража 500 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, пачку купюр забыл в лотке кассы один из клиентов банка, а следующий клиент похитил её», — говорится в сообщении ведомства.

Следователь отдела полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в крупном размере»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику — шесть лет лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей.

Напомним, что в мае 2016 года сотрудница банка за растрату 1 млрд рублей получила условный срок.