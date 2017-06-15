Не принятый на работу житель Красноярского края поджёг работодателя

Следственные органы подозревают в покушении на убийство жителя города Назарово, который, не пройдя испытательный срок при устройстве на работу, облил начальника бензином и поджёг, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл в офисе компании «Сибтехрегион», куда с утра явился 35-летний мужчина, недовольный тем, что при трудоустройстве он не прошёл испытательный срок и не был принят в штат сотрудников.

«Увидев в коридоре директора, он, по словам свидетелей, несколько раз плеснул в него бензином и поджёг, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье „Покушение на убийство“», — сообщил следком.

В тяжёлом состоянии и с многочисленными ожогами 29-летний руководитель организации был госпитализирован. Подозреваемый в преступлении разыскивается.

Напомним, в апреле в Новосибирске 50-летний мужчина поджёг сам себя посреди улицы.