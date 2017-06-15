 

Новосибирская «Сибирь» погасила долги перед хоккеистами и тренерским штабом

 15 июня, 19:26
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Новосибирская «Сибирь» погасила долги перед хоккеистами и тренерским штабом
Фото с сайта globallookpress.com

Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что клуб погасил финансовые задолженности перед командой, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения ТАСС.

Хоккейный клуб «Сибирь» выплатил долги по зарплате спортсменам и тренерам.

«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Всё сделали согласно графику, — сказал генеральный менеджер.

Как известно, команда испытывала проблемы с финансированием в течение нескольких последних лет, а в минувшем сезоне сибиряки не попали в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ.

В мае было объявлено о переходе ведущих игроков «Сибири» в ЦСКА. Общая сумма трансферов составила около 410 млн рублей. По словам Фастовского, это существенно помогло в закрытии дефицита бюджета прошлого сезона.

Напомним, что в мае Новосибирск лишился право провести молодёжный ЧМ по хоккею в 2022 году.

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