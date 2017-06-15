Новосибирская «Сибирь» погасила долги перед хоккеистами и тренерским штабом
15 июня, 19:26
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Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что клуб погасил финансовые задолженности перед командой, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения ТАСС.
Хоккейный клуб «Сибирь» выплатил долги по зарплате спортсменам и тренерам.
«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Всё сделали согласно графику, — сказал генеральный менеджер.
Как известно, команда испытывала проблемы с финансированием в течение нескольких последних лет, а в минувшем сезоне сибиряки не попали в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ.
В мае было объявлено о переходе ведущих игроков «Сибири» в ЦСКА. Общая сумма трансферов составила около 410 млн рублей. По словам Фастовского, это существенно помогло в закрытии дефицита бюджета прошлого сезона.
Напомним, что в мае Новосибирск лишился право провести молодёжный ЧМ по хоккею в 2022 году.