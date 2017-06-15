Новосибирские хирурги прооперировали тяжёлый порок сердца через маленький надрез

Семисантиметровое отверстие понадобилось новосибирским кардиохирургам для проведения сложной двойной операции на сердце, узнал 15 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Хирурги Биомедицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина применили инновационную малотравматичную технологию для хирургического лечения пациента с нарушением кровотока.

Врачи диагностировали у 39-летнего жителя Республики Хакасии врождённый порок сердца, который проявляется в зрелом возрасте: двустворчатый аортальный клапан с аортальной недостаточностью. Это означает, что вместо трёх створок, которые обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту и препятствуют обратному сбросу крови из аорты в левый желудочек, у пациента оказалось всего две. Как следствие, у мужчины наблюдался обратный сброс крови в левый желудочек.

«Сам по себе двухстворчатый аортальный клапан не является показанием к хирургическому вмешательству. В операции нуждаются лишь пациенты с нарушением кровотока: пороком сердца, который заключается в сужении устья аорты и просвета аортального клапана, препятствующих нормальному кровотоку и неполным смыканием створок аортального клапана, приводящим к обратному току крови из аорты в левый желудочек», — поясняет руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачев-Прокофьев.

Обычно людям с таким диагнозом ставят механический протез, нуждающийся в пожизненном обслуживании. Однако новосибирским хирургам удалось сохранить собственный клапан пациента. Кроме того, операция была проведена через мини-разрез, не превышающий семи сантиметров. Этот метод поспособствует быстрому восстановлению мужчины после операции и не отразится на внешнем виде пациента.

Помимо аортальной недостаточности у 39-летнего мужчины обнаружилась аневризма аорты. Это значит, что его аорта шире нормы почти в два раза, что может привести к дальнейшему отслоению или разрыву аорты. Специалисты Биомедицинского центра имени академика Е. Н. Мешалкина выполнили так называемую операцию Дэвида.

Её суть заключается в замещении расширенной части аорты сосудистым протезом с сохранением собственного аортального клапана пациента, сообщает источник. В России эту операцию кроме новосибирских хирургов могут выполнить только московские хирурги из Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Напомним, в июне новосибирские хирурги прооперировали мужчину с редким заболеванием сердца.