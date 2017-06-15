Пенсионеры-мотоциклисты погибли в ДТП под Новосибирском

Водитель и пассажир мотоцикла «Иж Планета-5» погибли в результате столкновения с автомобилем Toyota Caldina в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения регионального управления МВД.

Несчастный случай произошёл 14 июня в Здвинском районе Новосибирской области. Водитель автомобиля Toyota Caldina двигался по автодороге «Здвинск-Довольное» и на 115-м километре совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоциклом «Иж Планета-5».

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, мужчины в возрасте 69 и 67 лет, от полученных травм погибли на месте происшествия. Все участники ДТП — жители Здвинского района.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, что 29 июня 2015 года мотоциклист врезался в трамвай № 13 в Новосибирске.