 

Пенсионеры-мотоциклисты погибли в ДТП под Новосибирском

 15 июня, 11:53
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Пенсионеры-мотоциклисты погибли в ДТП под Новосибирском
Фото с сайта 54.мвд.рф

Водитель и пассажир мотоцикла «Иж Планета-5» погибли в результате столкновения с автомобилем Toyota Caldina в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения регионального управления МВД.

Несчастный случай произошёл 14 июня в Здвинском районе Новосибирской области. Водитель автомобиля Toyota Caldina двигался по автодороге «Здвинск-Довольное» и на 115-м километре совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоциклом «Иж Планета-5».

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла, мужчины в возрасте 69 и 67 лет, от полученных травм погибли на месте происшествия. Все участники ДТП — жители Здвинского района.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, что 29 июня 2015 года мотоциклист врезался в трамвай № 13 в Новосибирске.

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