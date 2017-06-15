 

Пятеро рабочих отравились метаном в Омской области

 15 июня, 16:50
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Пятеро рабочих отравились метаном в Омской области
Фото с сайта pravmir.ru

Пятеро рабочих отравились метаном в городе Калачинске Омской обласи, двое попали в реанимацию, следователи проводят проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения регионального следственного комитета.

По предварительным данным, 14 июня около 11:30 в Калачинске пятеро рабочих муниципального предприятия «Очистные сооружения „Куликовские“» спустились в подвал насосной станции для ремонта.

«После того как они открыли задвижку, под давлением жидкие отходы и скопившийся метан стали поступать в помещение, заполняя его. После этого все мужчины обратились к врачам с признаками острого отравления метаном. Двое из них, 39 и 53 лет, в настоящее время находятся в реанимационном отделении», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проверят обстоятельства и причины случившегося, а также деятельность должностных лиц, ответственных за соблюдение рабочими техники безопасности. Их действиям дадут правовую оценку по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Максимальное наказание — лишение свободы на один год с лишением права занимать определённую должность в течение года.

Напомним, что в ноябре 2016 года взрыв метана из отходов птицефабрики привёл к гибели рабочего под Омском.

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