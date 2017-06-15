Предприниматель из Новосибирска пожаловался Путину на проблемы малого бизнеса

Новосибирский бизнесмен Александр Кычаков задал на прямой линии президенту России Владимиру Путину вопрос о том, будут ли решаться проблемы с финансированием малого и среднего бизнеса, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из эфира прямой линии.

15 июня в 12:00 по московскому времени началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Из студии, откуда ведётся в данный момент эфир, новосибирский предприниматель Александр Кычаков, занимающийся строительством жилых микрорайонов, задал вопрос про финансирование малого и среднего бизнеса.

«Мы, представители бизнеса, постоянно сталкиваемся с одной проблемой, что при декларируемых ставках банковским сектором в 11-12 % путём дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов и на какие-то ограничения фактическая ставка, в нашем конкретном случае, составила 18,75 % годовых, — рассказал Кычаков. — С такими ставками мы новую экономику не построим. И у бизнеса, к сожалению, нет такой рентабельности, как нам бы хотелось».

Кычаков поинтересовался у президента, докладывают ли ему министры о реальном положении дел с финансированием малого и среднего бизнеса? Также он спросил, планируется ли сделать что-то кардинальное с обеспечением финансирования и уровнем процентных ставок?

«Одна из важных проблем — это уровень ставки, доступность кредитов, — сказал в ответ Владимир Путин. — Конечно, уровень ставки всегда соответствует уровню развития экономики. Это одна из ключевых вещей, которая влияет на макроэкономическую стабильность в стране. Мы от инфляции должны были плясать, которая скакнула до 12,9 %. Чтобы не разрушить экономику, Центральный банк вынужден был поднять эту ставку. Но постепенно он её снижает, вы это знаете. И сейчас она 12,5 %. За ней снижают и ставки коммерческих банков. Правда, Центральный банк обещал нам, что в этом году объёмы финансирования со стороны коммерческих банков будут увеличены до 6 %. Что происходит сегодня в реале? Сегодня средне-взвешенная ставка для юридических лиц — для бизнеса — 11,5 %. Я допускаю, что представителям малого бизнеса предоставляют кредиты под более высокую ставку. 11,5 % — это усреднённая, средне-взвешенная. Она о чём говорит? Для клиентов, которые считаются банком надёжными, стабильными, с хорошей экономикой, проверяемой экономикой, с хорошей кредитной историей для них кредиты выдаются и под меньшую ставку. А для тех, за кем большие риски, банки коммерческие, конечно, повышают ставку. Для юрлиц — это 11,5 %, а для физлиц — 15,5 %. Хотя, количество ипотечных кредитов всё же растёт — с применением всех элементов поддержки кредитования. Я рассчитываю на то, что Центральный банк и дальше будет так аккуратно действовать в направлении снижения ключевой ставки».

Владимир Путин отметил, Центральный банк осторожничает по причине того, что экономика в России зависит от продаж углеводородного сырья: нефти и газа. Главное, считает он, чтобы цена на нефть и газ резко не менялась — тогда и Центральному банку не придётся резко повышать ставки.

«Главное для нас — это стабильность национальной валюты, её нужно обеспечить, — подчеркнул президент. — И в этом смысле Центральный банк действует очень аккуратно. Можно его критиковать, можно не критиковать. Я просто пытаюсь объяснить логику поведения Центрального банка. Она тоже заслуживает уважения.

Но малый бизнес вне всякого сомнения должен получать поддержку. Надо побуждать банковскую систему действовать более агрессивно.

При всём при этом надо иметь ввиду, что прибыль коммерческих банков растёт. Сегодня она достигла серьёзной цифры — свыше 650 млрд рублей. А объёмы кредитования так и не увеличиваются. Мы будем вместе работать, но аккуратно, чтобы не раскачать макроэкономику. Это, по сути, база, фундамент развития всей нашей экономической системы».

Александр Кычаков является членом Экспертного совета Правительства РФ, руководителем экспертной группы Агентства стратегических инициатив Новосибирской области. Кроме того, он возглавляет рабочую группу по оценке бизнес-проектов экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Напомним, 13 июня, накануне прямой линии с Владимиром Путиным жительница Омска опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеообращение к президенту, в котором рассказала о свалке во дворе своего дома. На следующий день мусор вывезли.