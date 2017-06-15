 

Прокуратура Новосибирска обязала мэра ликвидировать стоянку напротив «Дома женихов»

 15 июня, 16:52
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Прокуратура Новосибирска обязала мэра ликвидировать стоянку напротив «Дома женихов»
Фото с сайта tvk.tv

Стихийная парковка на главной улице Новосибирска напротив бывшего здания Института ФСБ, так называемого «Дома женихов», признана незаконной, прокуратура потребовала у мэра ликвидировать парковку, узнал 15 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирска.

Мэрия Новосибирска ликвидирует парковку на середине проезжей части в районе перекрёстка улицы Писарева и Красного проспекта. Прокурор Новосибирска Денис Ференец внёс представление на имя мэра города Анатолия Локтя и начальника УМВД по Новосибирску с требованием устранить нарушения закона.

Проверка ведомства выявила, что «стихийная» стоянка в центре города нарушала правила дорожного движения. По данным прокуратуры, должностные лица городского полка ДПС, отдела ГИБДД и отдела организации дорожного движения мэрии Новосибирска не пытались ликвидировать незаконную парковку и должны ответить за бездействие.

Ранее прокуратура признала шлагбаум, перекрывающий въезд на наземную стоянку перед ТРК «Роял Парк», незаконным. Арендатор участка прилегающей территории ООО «Успех-Недвижимость» демонтировал шлагбаум после возбуждённых дел по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» и статье 12.33 КоАП РФ «Умышленное создание помех в дорожном движении».

Корреспондент Сиб.фм выяснил: на момент публикации шлагбаум демонтирован, однако свободный въезд на стоянку невозможен. Очевидец Михаил пожаловался в городские службы на то, что стоянка на участке муниципальной земли запрещена.

Напомним, приложение для поиска парковочных мест «Яндекс.Навигатор» стало доступно новосибирским водителям.

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