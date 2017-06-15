Школа пилотирования квадрокоптеров открылась в Новосибирске

Новосибирские школьники будут учиться управлять дронами на базе НГУ, на занятия записались больше ста человек, сообщил 15 июня корреспонденту Сиб.фм организатор проекта Алексей Мелешихин.

Летняя школа пилотирования квадрокоптеров открылась на базе СУНЦ НГУ — за учебный курс детей научат не только управлять дронами, но также ремонтировать и собирать их.

Инициатор проекта Алексей Мелешихин сообщил, что вопреки первоначальным планам занятия начались 14 июня.

«На самом деле мы планировали начинать 2 июля на базе Высшего колледжа информатики НГУ, но с учётом интереса, вызванного нашим проектом, мы начали раньше. Сегодня у нас прошло второе занятие пятидневного базового курса», — рассказал руководитель школы.

На данный момент организаторы проекта набрали три группы по пять-семь человек, на занятия ходят дети от шести лет. В распоряжении учеников — три китайских беспилотника: один для аэросъёмки и два боевых, но комплектация будет увеличиваться.

Летняя школа станет отборочной площадкой, отметил Мелешихин. Полноценный учебный курс начнётся 1 сентября. Ученики школы освоят фото- и видеосъёмку с помощью беспилотников, а также будут участвовать в командных боях.

Напомним, пилоты квадрокоптера задержаны 12 июня на митинге оппозиции в Новосибирске.