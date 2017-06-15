Созданные детьми мультфильмы увидят зрители в Новосибирске

Фестиваль созданных детьми мультфильмов «Жар-Птица» пройдёт в Новосибирске в лагере имени Олега Кошевого с 18 по 25 июня, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения организаторов фестиваля.

Четырнадцатый фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица» пройдёт под Новосибирском, в лагере имени Олега Кошевого. В этом году главной темой фестиваля станет драматургия мультипликационного фильма.

На фестиваль приедут руководители детских студий мультипликации и их воспитанники, а также профессиональные мультипликаторы. В течение недели посетители фестиваля будут смотреть фильмы участников. Всего они увидят 130 мультиков из Владивостока, Санкт-Петербурга, Сургута, Нижневартовска, Красноярска, Челябинска и Новосибирска, снятых детьми от трёх до 17 лет.

После этого будет обсуждение достоинств и недостатков представленных работ. Во время мастер-класса взрослые и дети будут создавать новые мультфильмы, для этого подготовлено три съёмочных павильона.

На фестивале будет организована прямая интернет-трансляция происходящего.

«23 июня „Гёте-институт“ проведёт специальный воркшоп — просмотр и обсуждение лучших работ конкурса „Prix Jeunesse International“, где будут представлены высококачественные детские телевизионные программы со всего мира», — говорится в сообщении организаторов.

Напомним, что в декабре 2016 года томский учёный обвинил «Фантастических тварей» в плагиате отечественного мультфильма «Тайна третьей планеты».