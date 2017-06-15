Томские учёные научили агроробота косить траву

Томские учёные вместе со студентами разрабатывают агроробота AgrY, возможно, что в будущем он сможет проводить культивацию земли с помощью активной почвофрезы и обрабатывать растения от вредителей, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения пресс-службы томского политехнического университета.

Учёные Юргинского технологического института и Томского политеха вместе со студентами разрабатывают агроробота AgrY. Он представляет собой самоходный аппарат на бензиновом двигателе размером с минитрактор, который может косить траву. Аппарат ориентируется в пространстве за счёт технического зрения, то есть видеоидентификации графических изображений.

«На самом тракторе установлен графический маячок, а за пределы поля мы выносим миникомпьютер с видеокамерой. Компьютер определяет дистанцию до маячка, преобразует текущее положение трактора в систему координат и записывает его движение, — рассказал доцент кафедры технологии машиностроения ЮТИ ТПУ, один из разработчиков робота Андрей Проскоков. — Затем робот может многократно повторять однажды пройденный путь. Мы установили на базовую платформу роторную косилку и пока отрабатываем алгоритмы создания траектории движения AgrY».

Разработка получила призовые места на двух всероссийских конкурсах. В 2017 году команда разработчиков приняла участие в федеральном акселераторе технологических стартапов GenerationS во время проведения стартап-конференции StartUp Village 2017 в Сколково. Там его включили в число лучших проектов из 2700 рассмотренных заявок.

«Мы принципиально выбрали для себя нишу малой самоходной техники, доступную по цене и интерфейсу для небольших хозяйств, для рядовых дачников, которые покупают мотокультиваторы и газонокосилки, Потому что на рынке уже представлена хорошая роботизированная техника для крупных хозяйств, — сообщил Андрей Проскоков. — В таких аппаратах для навигации используется система GPS, и обслуживание этой системы на одну единицу техники, по словам аграриев, обходится не дешево. Мы сознательно отказались от использования GPS, чтобы удешевить нашу разработку. Также мы пробуем и другие способы определения положения, такие как ультразвуковые датчики, beacon-метки и инфракрасные маячки».

По расчётам разработчиков, себестоимость агроробота AgrY будет не более 150 тысяч рублей.

Напомним, что в июне 2017 года томские программисты научили смартфон управлять роботами на заводе.