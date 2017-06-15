Трое детей повредили позвоночники в новосибирском батутном центре

Следственные органы в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту травмирования трёх подростков в городском батутном центре Eversi, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения регионального следкома.

Повреждения дети получили ещё 11 мая, когда с родителями и группой сверстников приехали в развлекательный центр, чтобы отпраздновать день рождения одной из подруг. Инструкторы клуба объяснили детям, как правильно прыгать на батуте, и показали это на своём примере.

«После повторения детьми на батуте продемонстрированных инструктором прыжков у троих из них — двух девочек и одного мальчика — заболела спина. Впоследствии в связи с непрекращающейся болью родители привезли несовершеннолетних в медицинские учреждения, где им были диагностированы компрессионные переломы позвонков», — говорится в сообщении ведомства.

Через месяц после инцидента Железнодорожный следственный отдел следкома по Новосибирской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе расследования устанавливается, насколько услуги, оказываемые в батутном центре, соответствуют действующим стандартам.

Напомним, 1 июня шестилетний ребёнок получил травму позвоночника, упав с батута в кемеровском парке.