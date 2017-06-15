Высокий госдолг Хакасии обеспокоил премьера Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил на совещании с главами четырёх российских регионов проблему излишне высоких долгов — оказалось, например, что госдолг Хакасии в полтора раза превысил доходы республиканского бюджета, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из стенограммы совещания.

В обсуждении региональных проблем помимо главы Хакасии Виктора Зимина приняли участие губернаторы Марий Эл, Костромской и Псковской областей. Премьер отметил, что в 2016 году все региональные бюджеты страны были исполнены с минимальным дефицитом впервые за 10 лет и он сократился со 171,5 млрд до 12,5 млрд рублей. Но государственные долги регионов в абсолютных цифрах продолжают расти.

«По состоянию на 1 июня этого года мы отмечаем серьёзный рост госдолга в Марий Эл и Псковской области, а в Костромской области и Республике Хакасии государственный долг превышает сумму налоговых и неналоговых доходов почти в полтора раза. При этом перед всеми нами (и перед регионами, конечно, которые здесь представлены) стоят задачи выполнения майских указов президента и целого ряда других обязательств», — напомнил Медведев.

Премьер рассказал губернаторам о том, что утвердил план реализации регионального развития до 2025 года, и речь в нём идёт, в том числе, и о создании новых стимулов к наращиванию собственного экономического потенциала для региональных властей и о повышении их ответственности. Также правительство готовит новые механизмы более справедливого распределения регионам всех видов финансовой помощи из федерального бюджета.

Стоит отметить, что по данным хакасского издания «Шанс-онлайн», на начало июня госдолг Хакасии составлял 22,9 млрд рублей, превышая объём собственных доходов на 45,5 %. В интервью республиканскому изданию «Хакасия» глава региона Виктор Зимин пояснял, что падение собственных доходов региона произошло из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках сырья пять лет назад.

«Вот настал 2012 год, и мы резко падаем. Из-за того, что упала цена на алюминий и на уголь — их производители были основными налогоплательщиками Хакасии. В итоге мы на 6,5 млрд рублей провалились. Я ещё тогда просил федеральный центр: сбалансируйте нас, но Минфин не поддержал. И только в этом году мы подошли к той цифре, которая была по доходам в 2012 году», — сообщил губернатор.

По его словам, ресурсы республики были отвлечены и крупными федеральными стройками в регионе, и строительством нового жилья взамен сгоревшего в масштабных пожарах апреля 2015 года. В настоящее время правительству Хакасии удалось договориться с Минфином РФ о выделении в госкредит 11,8 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов.

«Мы работали все годы, у нас показатели отличные: в Хакасии самая низкая инфляция, самая низкая безработица. У нас самая молодая республика. Я всегда это отмечаю: не на ровном месте это всё. Всё, тему с госдолгом закрыли. Сейчас думать и говорить нужно о другом. В первую очередь этими средствами нам нужно закрыть коммерческие кредиты, за которые мы платим по пять-восемь, а то и 11 %. А государство даст уже с нулевой ставкой, но возвращать всё равно надо», — рассказал журналистам Зимин.

Напомним, в конце апреля Виктор Зимин отправил в отставку правительство Хакасии, объяснив решение тем, что не видит «иного способа встряхнуться».