 

«КамАЗы» вывезли мусор со двора дома жительницы Омска после её жалобы Путину

 15 июня, 16:42
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«КамАЗы» вывезли мусор со двора дома жительницы Омска после её жалобы Путину
Фото Ольги Завражновой

Жительница Омска Ольга Завражнова опубликовала накануне Прямой линии президента России Владимира Путина видеообращение, в котором она пожаловалась президенту на помойку во дворе своего дома — спустя день мусор вывезли на «КамАЗах», узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня со страницы Ольги Завражновой в соцсети «ВКонтакте».

13 июня Ольга Завражнова, жительница одного из домов на улице 22 Апреля в Омске, опубликовала в соцсети «ВКонтакте» видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В ролике девушка рассказала о помойке во дворе дома, которую, по её словам, никто не собирается убирать.

«Я и жители домов, к которым относится данная помойка, по другому просто не могу её назвать, обращаемся на протяжении трёх лет в администрацию города, в Роспотребнадзор, к помощникам депутатов, даже по телевидению был репортаж, но всё бессмысленно», — пожаловалась Завражнова.

На следующий день после публикации видеоролика, 14 июня, Ольга Завражнова написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост о том, что мусор вывезли.

«Одно волшебное слово „президент“ вместо тысячи слов „пожалуйста“, — резюмировала Завражнова. — У нас по городу очень много подобных санитарных площадок, я считаю, что для Омска это проблема, с которой нужно бороться. Городу нужно начать с чистоты, тогда и люди будут добрее, ведь у многих утро начинается с выноса мусора, а когда ты кругом видишь грязь, то, само собой, возникает мысль в голове, что Омск — помойка... „Хорошее“ начало дня!»

Прямая линия с Владимиром Путиным началась 15 июня в 12:00 по московскому времени. На момент публикации новости президент отвечал на вопросы жителей России в режиме онлайн.

Напомним, в январе 2017 года в Омске активист Владислав Ломихин решил повторить новосибирскую акцию и обратить внимание городских властей на проблему с очисткой улиц, написав на горе снега «Сугробы за Двораковского». Коммунальщики надпись стёрли, а сугроб оставили.

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