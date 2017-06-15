Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей, узнал корреспондент Сиб.фм 15 июня из сообщения регионального управления судебных приставов.

По сообщению пресс-службы, 28-летняя жительница Здвинского района Новосибирской области задолжала более 250 тысяч рублей алиментов восьмилетнему сыну. Сотрудники службы судебных приставов пришли к женщине, чтобы составить в отношении неё административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Ей грозил административный арест.

«Услышав о том, что ей грозит административный арест, неплательщица не на шутку перепугалась и стала угрожать судебным приставам самоубийством. „Прощайте все!“, „Не поминайте лихом!“ — драматически прикладывая руку к лицу, декламировала должница. Затем мать мальчика с надеждой поинтересовалась у должностных лиц, мол, а будут ли её кормить там беляшами?» — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил женщине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. По сообщению пресс-службы, услышав это, женщина с облегчением заявила: «Вот и славно, хоть беляшей наемся!»

«Должностным лицам не хотелось расстраивать алиментщицу, а потому они не стали сообщать ей, что в меню изолятора временного содержания беляши не предусмотрены», — уточняется в сообщении.

Напомним, что в марте 2017 года судебные приставы арестовали у цыган фарфоровых коней за долги по ЖКХ в Новосибирске.