Беспилотники Росгвардии засняли незаконную добычу грунта для ремонта дороги в Хакасии

В Хакасии беспилотники Росгвардии засняли незаконную добычу скального грунта из карьеров для ремонта дороги — ущерб, нанесённый государству, оценили в 37 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения республиканского отдела Росгвардии.

Сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии по Республике Хакасии с помощью беспилотников зафиксировали незаконную добычу скального грунта из карьеров в Аскизском районе республики. Грунт предназначался для ремонта автомобильной дороги Аскиз — Бирикчуль — Вершна Теи.

Ущерб, причинённый государству, составил около 37 млн рублей. В отношении директора предприятия, проводившего ремонт, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере») и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Максимальное наказание по этим статьям — 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае 2017 года житель Томска заплатил 3 тысячи рублей за пролёт квадрокоптера над театром.