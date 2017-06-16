 

Детский лагерь под Новосибирском закрыт из-за вспышки ОРВИ

 16 июня, 15:02
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Детский лагерь под Новосибирском закрыт из-за вспышки ОРВИ
фото с сайта globallookpress.com

Детский лагерь в Новосибирской области закрыт за неделю до конца смены из-за многочисленных случаев ОРВИ, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения портала Sibnet.

Смена должна была продлиться до 21 июня, но сотрудники лагеря попросили забрать детей 16-17 июня, рассказали изданию родители школьников. Причина — резкое увеличение количества больных.

В связи с резким изменением погоды многие дети заболели ОРВИ. Родственники отдыхающих сообщили, что их проинформировали управляющие лагеря о том, что из-за этого придётся закрыть смену заранее. В свою очередь, отдыхающие дети рассказали родственникам о нескольких машинах скорой помощи, стоящих у лагеря ворот.

«У нас ОРВИ. Вчера вызывали врачей, трёх человек увезли, и было принято решение приостановить смену, чтобы не распространять (инфекцию)», — рассказала методист лагеря по дополнительному образованию Любовь Куклина.

Напомним, что в феврале более тысячи школьников были освобождены от занятий из-за роста вирусных заболеваний в Новосибирске.

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