Детский лагерь под Новосибирском закрыт из-за вспышки ОРВИ

Детский лагерь в Новосибирской области закрыт за неделю до конца смены из-за многочисленных случаев ОРВИ, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения портала Sibnet.

Смена должна была продлиться до 21 июня, но сотрудники лагеря попросили забрать детей 16-17 июня, рассказали изданию родители школьников. Причина — резкое увеличение количества больных.

В связи с резким изменением погоды многие дети заболели ОРВИ. Родственники отдыхающих сообщили, что их проинформировали управляющие лагеря о том, что из-за этого придётся закрыть смену заранее. В свою очередь, отдыхающие дети рассказали родственникам о нескольких машинах скорой помощи, стоящих у лагеря ворот.

«У нас ОРВИ. Вчера вызывали врачей, трёх человек увезли, и было принято решение приостановить смену, чтобы не распространять (инфекцию)», — рассказала методист лагеря по дополнительному образованию Любовь Куклина.

Напомним, что в феврале более тысячи школьников были освобождены от занятий из-за роста вирусных заболеваний в Новосибирске.