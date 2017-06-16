Глава Алтайского края предложил миллиардерам региона увековечить их имена

Губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил богатым жителям региона «больше думать об общественном благе» и вкладывать половину доходов в частно-государственные проекты в сфере здравоохранения, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения алтайского сайта Altapress.ru.

Такое заявление глава региона сделал на встрече с журналистами, во время которой среди прочего обсуждались и итоги прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Рассуждая о привлечении частных инвестиций в отрасль здравоохранения, Карлин отметил, что если любой из миллиардеров края согласится профинансировать строительство поликлиники или больницы, то новое медицинское учреждение будет носить имя этого «уникального для современного Алтая» человека.

«Ну что такое доход 1 млрд рублей в год? Можно же половину отдать. Богатые должны думать об общественном благе не меньше, чем бедные. Было бы даже справедливо, если бы они думали больше — хотя бы пропорционально своему богатству. Но пока от местных миллиардеров инициатив по организации государственно-частного партнёрства я не получил», — признался губернатор.

Своё предложение, адресованное обладателям высоких доходов, Карлин назвал вполне официальным и «стартующим» с 16 июня.

«Всего полмиллиарда — и имя увековечено», — уточнил условия предложения глава края.

По данным местного управления Федеральной налоговой службы, в последнюю декларационную кампанию в Алтайском крае было зарегистрировано всего четыре миллиардера.

Напомним, в ноябре 2015 года Александр Карлин обвинил главврачей региона в низкой рождаемости и большом количестве абортов, а также предложил привлекать их к дисциплинарной ответственности.