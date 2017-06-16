Глава района в Красноярском крае ушёл с должности из-за низкой зарплаты

В Красноярском крае глава Мотыгинского района Алексей Храмцов ушёл в отставку, объяснив решение несоразмерностью заработной платы и ответственности, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения бывшего чиновника в соцсети Facebook.

Глава Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов ушёл с должности. Депутаты районного совета единогласно поддержали его отставку.

«Да, я уже не глава Мотыгинского района! Причины: уровень заработной платы и уровень ответственности находятся в разных измерениях. От ответственности я не имею привычки отказываться, но семью на 50 тысяч прокормить сегодня, наверное, возможно, но...», — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2015 года Новосибирскстат отметил, что зарплаты врачей, учителей и аграриев в Новосибирской области выросли по сравнению с прошлым годом, а доходы чиновников и строителей снизились.