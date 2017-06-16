 

Губернатор Алтайского края поможет пострадавшим от паводка исходя из возможностей бюджета

 16 июня, 18:38
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Губернатор Алтайского края поможет пострадавшим от паводка исходя из возможностей бюджета
Фото с сайта globallookpress.com

Губернатор Алтайского края Александр Карлин обещал помочь людям, пострадавшим от паводка с учётом возможностей регионального бюджета, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения портала altairegion22.ru.

«Мы изучим наши бюджетные возможности и примем решение об оказании помощи в ремонте жилья и приведении в порядок приусадебных территорий. Сделаем всё, что в наших силах, для помощи людям», — сообщил губернатор.

Глава Алтайского края планирует посетить пострадавшие от паводка места: города Рубцовск, Алейск и село Шипуново. Ранее помощь уже оказывалась: так, в Рубцовск было направлено 23,134 млн рублей на ликвидацию последствий паводка.

«Учитывая, что подтопление так масштабно проявилось в этом году, есть необходимость глубокого анализа этой проблемы не только в локальном формате, в пределах одного населённого пункта. В этом году подтопления отмечались и в северо-западных районах Алтайского края, где в предыдущие годы избытка воды не было. В Рубцовске создадим ирригационную систему, которая бы позволила минимизировать эти угрозы в будущем, а также будем восстанавливать инфраструктуру двух жилых микрорайонов, где паводок был наиболее сильным», — отметил Александр Карлин.

При аварийных работах в Рубцовске были задействованы 329 человек и 86 единиц техники. В городе завершили работы по устройству четырёх отводных каналов, что позволило сбросить грунтовые и талые воды от посёлков Западный и Сад-город.

Напомним, на 17 апреля паводок подтопил 144 жилых дома в Алтайском крае.

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