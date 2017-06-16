 

Иркутские таможенники изъяли посылку из Перу с наркотиками под видом мыла

 16 июня, 16:11
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Иркутские таможенники изъяли посылку из Перу с наркотиками под видом мыла
Фото с сайта admos-gifts.ru

Сотрудники таможни изъяли посылку с наркотиками под видом мыла, которая была отправлена из Перу на адрес жителя Иркутской области — она весит почти два килограмма, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения Сибирского таможенного управления.

Посылку обнаружили сотрудники иркутской таможни и Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте. По сообщению пресс-службы, почтовое отправление пришло в Россию из Перу. В посылке находились полиэтиленовые брикеты с мазеобразным веществом тёмно-зелёного цвета. В прилагающихся к товару документах отправитель указал, что в посылке содержится «серное мыло 100 % натуральное».

Эксперты исследовали содержимое посылки и выяснили, что оно содержит наркотическое средство — диметилтриптамин общей массой 1 846 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

Иркутская таможня возбудила уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотического средства в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что в январе 2016 года житель Томска написал сочинение о наркотиках и выиграл спайсы.

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