 

Команда Навального сообщила о задержании координатора штаба в Омской области

 16 июня, 09:47
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Команда Навального сообщила о задержании координатора штаба в Омской области
Фото с сайта globallookpress.com

Координатор «народного штаба» оппозиционера Алексея Навального в городе Таре Омской области задержан силовиками, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения руководителя предвыборной кампании Навального Леонида Волкова на его странице в социальной сети Facebook.

По словам Волкова, тарский предприниматель Александр Белов должен был 18 июня открыть в городе так называемый «народный штаб» — штаб, финансируемый исключительно на деньги местных активистов. Однако ещё до официального анонса открытия штаба неизвестные побили окна в помещении. Затем, уже после анонса открытия, окна разбили ещё раз. После этого Белова вызвали в Омск под предлогом налоговой проверки и уже из офиса налоговой службы его забрали в областное управление ФСБ.

«Держали там семь часов, угрожали, запугивали. Без адвоката, конечно. Отпустили. На следующий день принесли повестку в СК на допрос по месту регистрации (матери). На вторник, на 13 июня. Он не пошёл», — описал события, предшествующие задержанию, Волков.

15 июня Белова задержали: за ним приехали один человек в полицейской форме и двое в штатском.

«Запихали в фургон и повезли — сказали, что в Омск. То есть, видимо, к утру доедут. Связи с Александром сейчас нет. Это, конечно, после того, как мы вчера чётко сказали, что 18 июня штаб в Таре обязательно откроем», — прокомментировал задержание Волков.

Напомним, 12 июня в Новосибирске полиция задержала двух волонтёров штаба Алексея Навального, снимавших оппозиционный митинг с помощью квадрокоптера.

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