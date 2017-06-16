Красноярск получил узнаваемый логотип со слоганом «Россия вокруг нас»

Медиаменеджер Владимир Перекотий и дизайнер Игорь Шпехт разработали претенциозный логотип со слоганом для Красноярска, чтобы его перестали путать с Краснодаром, узнал 16 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте разработчиков логотипа.

Красноярск получил логотип в виде короны со слоганом «Россия вокруг нас». Разработчиками выступили красноярский медиаменеджер Владимир Перекотий и дизайнер Игорь Шпехт.

«Про позиционирование Красноярска и инициативный „народный“ брендинг размышлял давно. Как настоящий патриот родного города, аж с прошлого века», — пишет на своей страничке в Facebook Владимир Перекотий.

Авторы задались вопросом, что знают о Красноярске иностранцы, москвичи и сибиряки, и сами же ответили на него. Если первые задаются вопросом «Где это?», вторые вспоминают, что это город где-то в Сибири, то сибиряки знают, что Красноярск — это соседи и там Енисей.

«Сегодня Красноярский край — это огромная удалённая от столицы и неудобная для посещения территория. Для всех мы пока — регион сырья и добычи, а вовсе не место волшебной сибирской природы, достопримечательностей и захватывающих путешествий», — сообщают разработчики логотипа. С его помощью они намерены начать восстановление status quo города.

Слоган «Россия вокруг нас» подчеркнёт расположение Красноярска в центре страны, а символ — красная корона с надписью «Красноярск» — указывает на этимологию слова, подчёркивает вклад города в историю отечества и в то же время напоминает горы. Таким свой логотип видят создатели.

Авторы отмечают, что их работа не является конкурсной и не зависит от поддержки властей. Они намерены выпустить промопродукцию с символикой города и утверждают, что не собираются ограничивать любое использование своего логотипа.

Напомним, в июне красноярский архитектор опубликовала исследование, в котором доказала превосходство городских микрорайонов над кварталами в США.