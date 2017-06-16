Новосибирские следователи обвинили 79-летнего травматолога в получении взятки

Врач из новосибирской поликлиники № 14 продал пациенту больничный с ложной информацией для освобождения от работы на две недели, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения пресс-службы управления регионального следственного комитета.

К травматологу-ортопеду, работающему в ГБУ «Городская поликлиника № 14», обратился 35-летний мужчина, чтобы получить больничный лист без видимой болезни. Доктор согласился выписать документ, запросив за услугу вознаграждение в размере 7 тысяч рублей. Врач выписал мужчине справку и в тот же день через медсестру получил деньги.

Следователи возбудили в отношении врача уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество») и части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на два года.

Подозреваемый вину не признал, дело передано в суд на рассмотрение.

Напомним, что 5 июня в Омске патологоанатомы также были привлечены к суду за взятки.