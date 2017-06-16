Новосибирские спасатели ищут хозяина сбежавшего хамелеона

Хамелеон пробрался в квартиру к девушке в центре Новосибирска, она вызвала спасателей, сообщил 16 июня корреспонденту Сиб.фм начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

Жительница Новосибирска испугалась хамелеона, забравшегося в её квартиру на Красном проспекте, за рептилией приехали спасатели. После непродолжительных поисков они обнаружили хамелеона в ветвях комнатного растения.

Спасатели МАСС разместили сообщение о находке в своей группе в соцсети «ВКонтакте» — они надеются, что хозяин экзотического домашнего животного скоро заберёт его.

«На моей памяти такое было три-четыре раза, — сообщил начальник МАСС Дмитрий Фокин. — Сейчас рептилия сидит в коробке в моём кабинете, хозяин пока не позвонил».

Фото МАСС Новосибирска

Хамелеон ведёт себя не агрессивно, однако, по словам Фокина, вызов спасателей был оправдан: рептилия во время охоты выбрасывает язык на большой скорости, имеет острые когти и может травмировать человека.

Напомним, утром 16 июня женщина также вызвала новосибирских спасателей, увидев змею рядом со стоянкой.