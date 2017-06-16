 

Новосибирские спасатели ищут хозяина сбежавшего хамелеона

 16 июня, 15:01
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские спасатели ищут хозяина сбежавшего хамелеона
Фото с сайта globallookpress.com

Хамелеон пробрался в квартиру к девушке в центре Новосибирска, она вызвала спасателей, сообщил 16 июня корреспонденту Сиб.фм начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

Жительница Новосибирска испугалась хамелеона, забравшегося в её квартиру на Красном проспекте, за рептилией приехали спасатели. После непродолжительных поисков они обнаружили хамелеона в ветвях комнатного растения.

Спасатели МАСС разместили сообщение о находке в своей группе в соцсети «ВКонтакте» — они надеются, что хозяин экзотического домашнего животного скоро заберёт его.

«На моей памяти такое было три-четыре раза, — сообщил начальник МАСС Дмитрий Фокин. — Сейчас рептилия сидит в коробке в моём кабинете, хозяин пока не позвонил».

Фото МАСС Новосибирска

Хамелеон ведёт себя не агрессивно, однако, по словам Фокина, вызов спасателей был оправдан: рептилия во время охоты выбрасывает язык на большой скорости, имеет острые когти и может травмировать человека.

Напомним, утром 16 июня женщина также вызвала новосибирских спасателей, увидев змею рядом со стоянкой.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
 9 июня, 10:45 • репортаж

Экология по-сибирски в Крыму

250 мешков мусора, валежника и вредоносного плюща, 102 гектара садово-паркового искусства XIX века, поймы рек и кремлёвские ёлки — как сибирские дети приобщали «Артек» к экомарафону.
 6 июня, 11:09 • короче

Короче: Винни-Пух

90 лет назад мир увидел приключения английского медвежонка Винни-Пуха, который очень полюбился русскому человеку. В них мы нашли и «маленького человека», и «лишнего». А не пора ли нам с этим разобраться? По-моему, пора!
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 2 июня, 18:31 • новость

Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

В Новосибирск приехал режиссёр Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
присоединяйтесь!
    