 

Новосибирский суд признал законным увольнение бывшего вице-мэра с поста метрополитена

 16 июня, 17:59
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Новосибирский суд признал законным увольнение бывшего вице-мэра с поста метрополитена
Фото с сайта sk-interstroy.ru

Новосибирский Центральный районный суд признал законным увольнение бывшего вице-мэра Андрея Ксензова с поста главы метрополитена, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения пресс-службы суда.

Новосибирский суд не удовлетворил иск бывшего заместителя мэра Андрея Ксензова к мэрии города о восстановлении его в должности руководителя метрополитена.

«Центральным районным судом города Новосибирска отказано в удовлетворении искового заявления Ксензова А. Е. к мэрии города Новосибирска о признании незаконным распоряжения, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уволил Андрея Ксензова 20 марта 2017 года в связи с нарушением руководителем метрополитена финансовой дисциплины — ему вменялось произвольное увеличение зарплаты до 100 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что в марте политолог Дмитрий Пучкин рассказал, что увольнение руководителя Новосибирского метрополитена связано с его политической деятельностью — это месть элит за нарушение корпоративной этики. Андрей Ксензов баллотировался в мэры Новосибирска как независимый кандидат, и это помешало кандидату от партии власти Владимиру Знаткову занять этот пост.

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