 

Бизнес-омбудсмен при Президенте РФ поддержал гендиректора «Тиона» Дмитрия Трубицына

 16 июня, 08:38
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Бизнес-омбудсмен при Президенте РФ поддержал гендиректора «Тиона» Дмитрия Трубицына
Фото с сайта globallookpress.com

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказался в поддержку руководителя инновационной компании «Тион» Дмитрия Трубицына, в отношении которого возбуждено уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения «Коммерсанта».

Борис Титов назвал уголовное преследование новосибирского предпринимателя Трубицына «попыткой целенаправленного уничтожения перспективного инновационного производственного бизнеса».

«Считать действия Трубицына преступлением — это очень большое преувеличение. Эксперты считают, что потребительские качества оборудования, поставляемого „Тионом“, не пострадали от изменения его параметров по сравнению с теми, которые зафиксированы в документе Росздравнадзора. Важно донести их позицию до суда», — заявил господин Титов.

Ранее следователи задержали главу холдинговой компании «Тион» Дмитрия Трубицына по подозрению в производстве и сбыте незарегистрированного медицинского оборудования.

Напомним, что суд Советского района Новосибирска избрал для Трубиыина меру пресечения в виде домашнего ареста.

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