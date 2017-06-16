Педиатр областной больницы стала победителем новосибирского конкурса «Врач года-2017»

Педиатр Новосибирской областной клинической больницы Ирина Гринберг стала победителем в конкурсе «Врач года-2017», узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Заведующая отделением раннего возраста и патологии новорождённых Новосибирской областной клинической больницы Ирина Гринберг завоевала первое место в областном конкурсе профессионального мастерства «Врач года-2017». Она смогла одолеть девять финалистов, среди них были врачи разных специальностей: хирург, участковый терапевт, врач скорой помощи и другие.

«Мне очень приятно. Для меня это признание заслуг всего нашего отделения. Я чувствую гордость за наш стационар, за кафедру педиатрии и неонатологии медуниверситета и за педиатров вообще, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Ирина Гринберг. — У нас особенное отделение (отделение раннего возраста и патологии новорождённых), оно, наверное, единственное в области, куда госпитализируются дети от первых суток жизни до одного года со всей области, самые тяжёлые, с любой соматической патологией, иногда даже с несколькими. Поэтому требования к коллективу — очень высокие... Есть такое понятие, как эмпатия — сочувствие, сопереживание. Это — нематериальная составляющая нашей работы, которая всегда от души, и дети это чувствуют. Так что мы не можем работать по-другому, не можем не любить детей, которых лечим. Получается, что наши пациенты делают нас лучше».

Помимо главной награды за звание лучшего врача остальные финалисты смогли побороться за специальные номинации. Приз зрительских симпатий получил педиатр «Станции скорой медицинской помощи» Валерий Плюшкин.

Номинацию «За верность врачебной профессии» получила педиатр «Городской клинической поликлиники» Галина Косьянова. Номинация «Нашему учителю» досталась Евгению Благитко, доктору медицинских наук и куратору хирургического отделения и отделения гнойной хирургии Новосибирской областной клинической больницы.

«Молодость. Новаторство. Талант» смогли получить сразу несколько финалистов: хирург хирургического отделения гастроэнтерологического центра «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск — Главный ОАО РЖД» Павел Платонов, педиатр, ассистент кафедры поликлинической педиатрии НГМУ Минздрава России Юлия Татаренко и хирург хирургического отделения Искитимской центральной городской больницы Елена Галимова.

Номинации «За действия врача за спасение жизни человека в экстремальной ситуации» получил коллектив врачей Городской клинической поликлиники № 1, «За разработку и внедрение новых технологий в медицине» награды вручены врачам ортопедам травматологам ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Л. Я. Цивьяна» Минздрава РФ Вячеславу Базлову и Тариэлу Мамуладзе.

Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский от имени губернатора поздравил победителя и лауреатов, указав на значимость профессии врача.

Напомним, что 6 июня 2016 года хирург Леонид Рошаль призвал приравнять медиков к полицейским после избиения врачей в Иркутске.