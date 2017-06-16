Кузбасская пенсионерка отдала экстрасенсам 5,7 млн рублей за общение по телефону

Полиция в Кемеровской области разыскивает экстрасенсов, которые уговорили 79-летнюю пенсионерку перевести им 5,7 млн рублей «за избавление от всех невзгод», узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения регионального ГУ МВД.

Уже установлено, что пожилая женщина заинтересовалась услугами экстрасенсов ещё в январе, увидев рекламу на одном из телеканалов. Пенсионерка решила обратиться за помощью в разрешении семейных проблем, позвонила на номер горячей линии, указанной в программе, и поделилась трудностями.

Спустя некоторое время с ней связалась девушка, представившаяся Афиной. Незнакомка пообещала пожилой женщине организовать паломничество по святым местам и гарантировала ей избавление от всех невзгод. Правда, после каждого звонка Афины требовалось переводить деньги на указанные номера электронного кошелька или банковских счетов.

В течение четырёх месяцев пенсионерка в несколько приёмов разными суммами (максимальный разовый платёж составил 1,7 млн рублей) перечислила экстрасенсам в общей сложности 5 682 700 рублей. Когда о происходящем стало известно дочери пожилой женщины, та убедила мать сообщить о подозрительных экстрасенсах в полицию. Силовики занялись поиском вымогателей, выясняется, в каком городе были обналичены полученные от пенсионерки средства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

«Лечение от сглаза, снятие порчи — это одни из самых популярных в среде мошенников схем обмана. Помните, что за медицинской или психологической помощью следует обращаться к квалифицированным специалистам в соответствующие учреждения», — призывают в ГУ МВД Кузбасса.

Напомним, в апреле кемеровская полиция задержала женщину, которая за деньги оказывала магические услуги через интернет — своей знакомой она пообещала приворожить молодого человека.