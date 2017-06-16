Следователи начали проверку после общения жительницы Забайкалья с Путиным

Сотрудники следкома в Забайкальском крае начали доследственную проверку после жалобы на действия местных властей жительницы Оловяннинского района, обратившейся к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения регионального следкома.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала главе государства о том, что весной 2015 года её дом в селе Шивия сгорел от степного пожара, вместо него ей было предоставлено непригодное для проживания жильё. В итоге ей вместе с малолетней дочерью приходится жить в самостоятельно найденном заброшенном доме.

«По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Следователи опросят женщину, проведут обследование её жилья, истребуют и изучат необходимые документы. В рамках доследственной проверки следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям должностных лиц», — сообщило ведомство.

На жалобу президенту отреагировала и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, которая пообещала встретиться с погорелицей лично.

«Конечно, мы поможем Наталье разобраться в её проблеме, тем более что в её семье грядёт замечательное событие: ребёнок идёт в первый класс. Мы сделаем всё необходимое, чтобы в хороших условиях и с хорошим настроением 1 сентября Наталья отправила дочь в школу», — заявила глава региона.

Свои пояснения ситуации дал и глава Оловяннинского района Андрей Антошкин, который рассказал, что первоначально Калинина согласилась жить в предоставленном ей жилье на станции Ясная — туда были переселены пять из 13 семей погорельцев.

«Она прожила в предоставленном жилье около полутора месяцев, после чего переехала в село Аренда. На наш вопрос, почему она не желает проживать в предоставленной квартире, ответила, что ей нужны лучшие условия в Чите. Ключи от квартиры на станции Ясная она не сдала, квартира числится за ней», — пояснил глава района.

Напомним, свой вопрос президенту во время прямой линии сумел задать и новосибирский бизнесмен Александр Кычаков, который поинтересовался, будут ли решаться проблемы с финансированием малого и среднего бизнеса.