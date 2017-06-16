 

Судебные приставы за долги арестовали 15 автомобилей патриотического центра в Хакасии

 16 июня, 14:50
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Судебные приставы за долги арестовали 15 автомобилей патриотического центра в Хакасии
Фото с сайта globallookpress.com

Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан в Хакасии (входит в структуру ДОСААФ республики) из-за долгов лишился всех транспортных средств, на которых проходили обучение курсанты — 15 автомобилей, а также двух прицепов и двух мотоциклов, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения регионального управления службы судебных приставов.

Причиной ареста учебной техники стало судебное решение о взыскании 15 млн рублей. Перед кем у патриотического центра возникла такая задолженность, не уточняется. При этом предварительно всё арестованное имущество оценено всего в 2,5 млн рублей.

«Денежных средств на счетах организации для погашения задолженности недостаточно, поэтому под арест попали все транспортные средства, среди которых мотоциклы, прицепы, легковые автомобили, автобусы и грузовики. В дальнейшем арестованный транспорт пройдёт экспертную оценку и, скорее всего, будет передан на реализацию», — отмечается в сообщении ведомства.

Все арестованные транспортные средства временно оставлены на ответственное хранение руководителю организации-должника.

Напомним, ранее в Томской области судебные приставы арестовали у жительницы Томской области машину, которую она разобрала на запчасти, чтобы спасти от ареста.

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