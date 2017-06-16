 

S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска на озеро Иссык-Куль

 16 июня, 15:17
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S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска на озеро Иссык-Куль
Озеро Иссык-Куль. Фото Алёны Мартыновой

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые рейсы из Новосибирска на озеро Иссык-Куль в Киргизии, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения пресс-службы авиаперевозчика.

С 5 июля компания S7 запустит рейсы из Новосибирска в аэропорт «Иссык-Куль» населённого пункта Тамчи в Киргизии. Аэропорт находится на северном побережье озера, где расположены главные пляжи и пансионаты курортной зоны Иссык-Куля.

Стоит отметить, что на данный момент компания S7 Airlines является единственным авиаперевозчиком в этом направлении.

«Озеро Иссык-Куль — одна из главных природных и туристических достопримечательностей Киргизии, — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников. — Туристы едут сюда за удачным сочетанием мягкого климата и прекрасной экологии, за пляжным, экскурсионным, активным и лечебно-оздоровительным отдыхом. До появления прямого рейса S7 Airlines добраться до Иссык-Куля можно было только через крупные города Киргизии и Казахстана. Теперь же путешественники могут комфортно долететь до Иссык-Куля прямыми рейсами из Новосибирска. А пассажиры из сибирского региона могут воспользоваться удобными стыковками в Толмачёве».

Летать на Иссык-Куль самолёты Embraer 170-LR будут по средам. Вылет из аэропорта Толмачёво — в 7:05 по местному времени, прибытие — в 8:50 местного. Обратный рейс будет вылетать из аэропорта «Иссык-Куль» в 9:50 и приземляться в Новосибирске в 13:30.

Напомним, 2 июня авиакомпания S7 Airlines открыла продажи билетов по льготным тарифам на перелёты по маршруту Новосибирск — Симферополь.

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