Сезон летних краж начался в Новосибирске

С началом лета и сезонов отпусков возрастает опасность квартирных краж, как уберечься от домушников, обезопасить своё имущество и себя, сообщает корреспондент Сиб.фм 16 июня по итогам пресс-конференции ГТРК Новосибирск.

С началом лета и сезона отпусков возрастает угроза краж из квартир горожан. Согласно отчёту начальника Главного управления МВД за 2016 год в Новосибирской области было зарегистрировано почти 4 тысячи квартирных краж. И хотя эта цифра намного меньше, чем в предыдущие годы, быть бдительным и осторожным нужно.

Правоохранители утверждают, что в летнее время квартирные кражи в Новосибирске совершают, как правило, мужчины от 25 до 40 лет приезжающие из других регионов. Самым популярным способом проникновения в чужое жильё уже много лет остаётся подбор ключа. Чуть реже выжимают пластиковые окна, иногда вышибают или вырезают двери. Ещё реже злоумышленники пользуются альпинистским снаряжением.

«Окраинные районы больше пользуются пультовой охраной, — рассказывает директор охранного предприятия „АББ-ЩИТ“ Анатолий Чудотворов. — Ленинский, Кировский, Советский, Дзержинский, Октябрьский. Большинство квартир сдано на пульт именно в этих районах. Центр как-то поспокойнее себя ведёт».

По словам сотрудника Главного управления МВД Ивана Кондратенко, самым криминальным в отношении квартирных краж сегодня является Октябрьский район, а самым безопасным — Железнодорожный.

Наиболее популярна защита жилья сегодня — пультовая охрана. Та самая сигнализация с красной кнопкой, на которую нужно нажимать, перед выходом из квартиры.

В среднем установка такого оборудования обойдётся в 8-10 тысяч рублей, абонентскую плату придётся платить ежемесячно в среднем по 400 рублей. Суть пультовой охраны в том, что при проникновении в квартиру злоумышленника, диспетчеру поступает сигнал, и в течение семи минут оперативная группа уже прибывает на место. Такая охрана хороша ещё и тем, что датчики можно поставить всего один раз, а пользоваться тогда, когда будет нужно. Например, поставить сигнализацию на летний период, и отключать её на зиму.

Менее популярной стала физическая охрана — сторожа и консьержи. За такую охрану в среднем с квартиры придётся заплатить от 300 до 500 рублей. Цена зависит как от предприятия, так и от количества квартир.

«У охранников есть права на задержание и принятие каких-то мер. Консьерж, сторож, вахтёр в этом плане имеют меньше прав, — поясняет директор охранного предприятия „АББ-АЛЬКОР“ Владимир Пагашов. — Они обеспечивают пропускной режим. Соответственно, есть определённый порядок, поэтому консьерж тоже имеет право не допустить постороннего человека».

Как правило, консьержи вместо жильцов бдительно следят за порядком в подъезде и могут вызвать наряд полиции или группу быстрого реагирования в случае каких-либо нарушений порядка.

На этот вопрос корреспондента Сиб.фм как обезопасить своё жильё ответил сотрудник ГУ МВД Иван Кондратенко, вот его семь советов.

1. Будьте бдительны.

2. Нет денег на видеокамеру, поставьте муляж над квартирой — это отпугивает воров.

3. Скиньтесь подъездом на видеоглазок для домофона. Это не так дорого.

4. Установите хороший замок с шестью и более секретами.

5. Не оставляйте открытыми окна, в них можно проникнуть как с улицы, так и через соседний балкон.

6. Уезжая на длительный срок, предупредите соседей. Попросите сообщить вам, если увидят кого-то постороннего возле вашей квартиры.

7. Обязательно меняйте замок, если потеряли ключ.

Напомним, что в 2015 году житель Новосибирска ограбил квартиру после того как нашёл на улице кошелёк с ключами и адресом.