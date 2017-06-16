Следователи проведут проверку после заболевания 56 детей в лагере под Новосибирском

Следователи в городе Бердске Новосибирской области проводят проверку после того, как 56 детей заболели острым ринофарингитом в детском лагере, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения регионального следственного комитета.

Следователи Бердска проводят проверку по факту заболевания 56 детей школьного возраста острым ринофарингитом. По данным следствия, с 13 по 15 июня 2017 года в детском санатории «Юбилейный» 56 детей заболели острым ринофарингитом, сопровождающимся функциональным расстройством пищеварения.

«В настоящее время всем больным детям в амбулаторных либо стационарных условиях оказывается необходимая медицинская помощь. Угроза для жизни проходящих лечение детей отсутствует», — говорится в сообщении.

С 16 июня 2016 года оздоровительное учреждение закрыто на карантин, родители (и лица, их заменяющие) забрали детей из лагеря. Всего в детском учреждении было около 500 постояльцев. Проверка проводится по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года пятеро детей отравились конфетами «Бешеная пчёлка» в Чите.