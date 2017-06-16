 

Снежные барсы с плато Укок на Алтае получат паспорта

 16 июня, 19:02
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Снежные барсы с плато Укок на Алтае получат паспорта
Фото с сайта globallookpress.com

Участники проекта WWF собираются сделать идентификационные документы для редкого вида снежного барса на Алтае, внешние различительные черты, запечатлённые на фото, помогут следить за их популяцией, узнал корреспондент Сиб.Фм 16 июня из сообщения официального сайта WWF.

В планы проекта входит организовать экспедицию в июне-июле 2017 года и установить фотокамеры-ловушки. Фото, полученные с них, помогут создать фотодокумент для каждой особи по их отличительным особенностям.

К примеру, известно, что у алтайской самки по кличке Гута кончик хвоста загнут вниз в виде буквы S, а у самца, получившего кличку Крюк, на левом боку пятна на шкуре расположены в виде крюка или знака вопроса.

Все данные с камер будут защищены специальными ключ-кодами для сохранения информации.

Кош-Агачский район Республики Алтай — это место, где сходятся границы четырёх государств: Казахстана, Китая, Монголии и России. Сведения об обитающих здесь барсах крайне скудны и обрывочны: до настоящего момента здесь не было проведено ни одной серьёзной экспедиции, посвящённой изучению снежного барса, ни разу не проходил сплошной учёт.

«Несмотря на то, что сейчас на Алтае в изучение снежного барса вовлечено множество организаций, до сих пор остаётся большое белое пятно в ареале ирбиса — это плато Укок и окружающие его горные массивы», — рассказывает координатор проектов по сохранению биоразнообразия Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Напомним, что в январе проводились подсчёты снежных барсов на горном Алтае.

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