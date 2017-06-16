 

Студент утонул во время празднования выпускного в Новосибирской области

 16 июня, 17:13
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Студент утонул во время празднования выпускного в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Выпускник новосибирского университета утонул в озере рядом с садовым товариществом «Ранет» — несчастный случай произошёл во время празднования успешного окончания учёбы в вузе, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

Группа студентов Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики отправилась отпраздновать выпускной в один из домов товарищества. Через некоторое время парни и девушки отправились на ближайшее озеро, чтобы искупаться.

Молодой человек отплыл недалеко от группы и решил нырнуть под воду, вследствие чего получил травму головы и, потеряв сознание, не смог выплыть. Товарищи вытащили парня из воды и увидели, что он не дышит, а попытки оказать первую помощь не дали результата.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть молодого человека. В данный момент следователи ведут проверку всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что в 2017 году мэрия Новосибирска запретила купание в 35 опасных местах.

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