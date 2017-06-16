 

Томские зоологи посчитают хомяка-«собачку»

 16 июня, 17:55
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Томские зоологи посчитают хомяка-«собачку»
Фото с сайта wikipedia.org

Томские зоологи изучат популяцию хомяка, которого часто называют «собачкой» — этот вид занесён в Красную книгу в восьми регионах России, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Учёные лаборатории мониторинга биоразнообразия биологического института ТГУ изучат популяцию грызунов, которых в народе часто называют «собачкой». Они считают, что вид резко сократил численность: почти полностью исчез в Польше и Чехии, в восьми регионах России его занесли в Красную книгу.

«Снижение численности хомяка в европейской части страны обусловлено совокупностью факторов, — сообщила заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия Нина Москвитина. — Свою роль сыграла распашка степных участков, применение пестицидов, разорение местообитаний хомяка. Сказалось и то, что в советские годы шёл активный промысел этого животного. Его мех использовался для пошива шапок и воротников. Одновременно промысел считался и способом борьбы с вредителем, уничтожающим злаки и овощи».

Согласно архивным данным, хранящимся в лаборатории, в 1951 году было добыто более трёх миллионов особей. В период с 1948 по 1962 год в Томской области отловили около 170 тысяч «собачек». В настоящее время в некоторых районах европейской части России численность хомяка снизилась до уровня невозможного для размножения, поскольку затруднена встреча разнополых особей. За последние 20 лет вид был занесён в Красные книги Белгородской, Воронежской, Ярославской, Московской областей и некоторых других регионов. В 2014 году охота на хомяка была запрещена в Кемеровской области. Этот вид считается исчезнувшим в восьми регионах, в 41 — относится к редким.

«В Томской области тенденции к катастрофическому снижению численности хомяка в настоящее время нет, — рассказала Нина Москвитина. — Согласно данным, которые нам удалось получить в рамках ранее проведённых исследований, можно говорить о снижении численности вида на территории Западной Сибири примерно в три раза. Однако критическая ситуация в Европе и некоторых регионах России заставляет нас обратить внимание на этот вид, чтобы контролировать тенденции его состояния».

Напомним, что в мае 2012 омская полиция уделила особое внимание краже морских свинок, хомяков и попугая жако.

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