 

Власти Новосибирска запретят продажу алкоголя в День города

 16 июня, 07:18
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Власти Новосибирска запретят продажу алкоголя в День города
Фото с сайта bolshoynsk.ru

Запрет на продажу алкоголя в День города 25 мая коснётся торговых точек в центре Новосибирска, а также отдельных магазинов в Ленинском и Калининском районах, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения пресс-службы мэрии.

Власти Новосибирска запретят продавать в День города алкогольную и слабоалкогольную продукцию, а также все напитки в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий. Запрет коснётся всех торговых точек, находящихся в центре города: от площади Свердлова до улицы Фрунзе и от улицы Советской до улицы Каменской, а также от площади Ленина до улицы Урицкого.

Также запрет скажется на режиме работы торговых точек в Ленинском и Калининском районах. В Ленинском районе алкоголь запретят продавать от улицы Титова до улицы Широкой, а также от улицы Римского-Корсакова до улицы Троллейной. В Калининском районе запрет коснётся торговых заведений от остановки общественного транспорта «Стадион Сибирь» до остановки «Учительская», а также от улицы Александра Невского до улицы Народной.

«Продажа алкогольных напитков 25 июня допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения. Летним кафе рекомендовано завершить работу не позднее 23 часов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2017 года на заседании оргкомитета в мэрии заявили о том, что в День города центр Новосибирска покроют газоном.

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