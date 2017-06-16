 

Водители теряли сознание и умирали от жары в Омске

 16 июня, 19:16
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Водители теряли сознание и умирали от жары в Омске
Фото с сайта globallookpress.com

Автомобиль выехал на встречную полосу в Омске, очевидцы сообщают, что водитель потерял сознание и лежал головой на руле, узнал 16 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «REGIK55 ОМСК» в соцсети «ВКонтакте».

В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с регистатора, на котором зафиксирован момент выезда на встречную полосу кроссовера Nissan Qashqai с помятым капотом.

«Как предполагает очевидец, водитель кроссовера, скорее всего, потерял сознание, так как лежал головой на руле», — сообщают администраторы страницы сообщества автолюбителей.

ДТП произошло на Красноярском тракте, водители были вынуждены расступиться, пропуская по встречной автомобиль, двигающийся на скорости около 10 км/ч.

«Ехала сразу после аварии. Была суета и много людей, скорой помощи и водителя за рулём не было», — поделилась в комментариях к сообщению свидетель происшествия Любовь Шишкина.

Комментаторы высказали версию, что водителю стало плохо от жары. На данный момент в Омске +31 °С, днём была зафиксирована температура +33 °С, согласно показаниям сайта gismeteo.ru.

В группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» выложена любительская видеозапись с автомобилем, съехавшим в кювет.

«Перед переездом, как ехать на Московку с Телевизионного, ДТП. Остановилось сердце, человек умер», — сообщается в описании видеролика. В комментариях очевидцы пишут, что за рулём был пожилой мужчина.

Напомним, 16 июня синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске.

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