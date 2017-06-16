 

Здание спорткомплекса Soccer Arena выставили на продажу в Новосибирске

 16 июня, 14:31
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Здание спорткомплекса Soccer Arena выставили на продажу в Новосибирске
Скриншот с сайта google.ru/maps

В Новосибирске выставили на продажу здание спорткомплекса Soccer Arena за 318,652 млн рублей, что может привести к его закрытию, узнал корреспондент Сиб.фм 16 июня из сообщения «Делового квартала».

В сообщении отмечается, что помимо здания спорткомплекса Soccer Arena в стоимость 318,652 млн рублей входят два смежных участка общей площадью 7,92 тысячи квадратных метров. Площадь самого спорткомплекса составляет более 3,7 тысячи квадратных метров. Находится он на улице Писарева, 42.

По словам брокера объекта, директора компании Nazarov & Partners Александра Назарова, спорткомплекс Soccer Arena — это бизнес собственника объекта. Если новый владелец не захочет продолжать его развивать, а решит использовать в других целях, то спортивный центр придётся закрыть.

«Причина продажи в том, что у Soccer Arena несколько собственников, и у каждого из них есть свои бизнесы, некоторые при этом не живут в Новосибирске, — пояснил Александр Назаров. — По факту, этот бизнес некому развивать, вкладывать деньги, потому что актив непрофильный. Он оттягивает время, силы, нервы».

Спорткомплекс продают как недвижимость. Как отметил Назаров, у этого объекта «окупаемость не сильно красивая», для развития его как спортивного центра нужны дополнительные инвестиции.

Стоит отметить, что в спорткомплексе работают спортивные площадки, в том числе футбольные, фитнес-центр, тренажёрный зал и аквазона. Кроме того, периодически на этих площадках проходят соревнования.

Напомним, в феврале владельцы новосибирского офисного комплекса «Айсберг», изломанный остеклённый фасад которого выстроен в виде огромной льдины, выставили здание на продажу.

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