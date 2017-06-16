 

Житель алтайского села украл поросёнка ради подарка любимой

 16 июня, 14:12
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Житель алтайского села украл поросёнка ради подарка любимой
Фото с сайта globallookpress.com

Житель Усть-Коксинского района Алтая украл у односельчанки поросёнка и на вырученные с продажи деньги купил подарки и еду для своей девушки, узнал 16 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В апреле 2017 года 23-летний мужчина украл у односельчанки поросёнка, чтобы сделать подарок своей девушке.

В ходе расследования кражи стало известно, что молодой человек проник в сарай односельчанки и похитил оттуда восьмимесячного поросёнка, которого продал в тот же день. Краденого поросёнка купил односельчанин за 1,5 тысячи рублей. На эту сумму обвиняемый купил продукты питания и подарок для своей девушки.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище и с причинением значительного ущерба»). Материальный ущерб был оценён на сумму 7,5 тысячи рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Молодой человек признал вину и раскаялся в своём поступке, сообщает ведомство. На данный момент дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в мае алтайские подростки вынесли через дыру в стене магазина алкоголь и сигареты.

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