Жительница Новосибирска обнаружила рядом со стоянкой змею

В Кировском районе Новосибирска местная жительница Виктория Хорошко обнаружила рядом с автостоянкой змею, которая заползла за поребрик — девушка вызвала спасателей, рассказала она 16 июня корреспонденту Сиб.фм.

Утром 16 июня Виктория Хорошко встретила небольшую змею — в районе дома № 8 на улице Новогодней и дома № 39 на улице Ватутина. По словам девушки, змея заползла за поребрик рядом с дорожным знаком «Стоянка для служебных машин». Она вызвала спасателей, но дожидаться их не стала.

«Я опаздывала на работу. Змея мне переползала дорогу, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Виктория Хорошко. — Заползла в поребрик и спряталась туда. Я позвонила с места по 051. Она маленькая, но я решила, что в любом случае надо позвонить. Сейчас же время летнее, дети ходят. Там тропинка как раз идёт между домом и дорогой. Насколько я поняла, это был уж».

Руководитель муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин сказал корреспонденту Сиб.фм, что спасатели на место не выезжали, но информацию получили.

«Сообщение поступило к нам через два часа о том, что девушка видела змею на стоянке, — пояснил Дмитрий Фокин. — Когда с ней связались — она сказала: я увидела и пошла на работу. Где точно, пояснить она не смогла. Поэтому куда выезжать? Заявителя нет, место неопределённо. Змея это или не змея была — тоже, опять же, вопрос. Люди как-то интересно себя ведут. Ну, увидели вы какое-то происшествие или угрозу, потратьте пять минут времени — побудьте на месте. Специалисты приедут и, пожалуйста, дальше следуйте куда угодно. Справку могут дать, что вы привлекались по такой-то причине — с опозданием на работу».

Напомним, в мае жительница Новосибирска нашла в своей квартире змею и вызвала спасателей МАСС, животное доставили в Новосибирский зоопарк.