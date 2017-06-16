 

Жительница Новосибирска обнаружила рядом со стоянкой змею

 16 июня, 10:22
были упомянуты
подходящие темы
Жительница Новосибирска обнаружила рядом со стоянкой змею
Фото с сайта globallookpress.com

В Кировском районе Новосибирска местная жительница Виктория Хорошко обнаружила рядом с автостоянкой змею, которая заползла за поребрик — девушка вызвала спасателей, рассказала она 16 июня корреспонденту Сиб.фм.

Утром 16 июня Виктория Хорошко встретила небольшую змею — в районе дома № 8 на улице Новогодней и дома № 39 на улице Ватутина. По словам девушки, змея заползла за поребрик рядом с дорожным знаком «Стоянка для служебных машин». Она вызвала спасателей, но дожидаться их не стала.

«Я опаздывала на работу. Змея мне переползала дорогу, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Виктория Хорошко. — Заползла в поребрик и спряталась туда. Я позвонила с места по 051. Она маленькая, но я решила, что в любом случае надо позвонить. Сейчас же время летнее, дети ходят. Там тропинка как раз идёт между домом и дорогой. Насколько я поняла, это был уж».

Руководитель муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин сказал корреспонденту Сиб.фм, что спасатели на место не выезжали, но информацию получили.

«Сообщение поступило к нам через два часа о том, что девушка видела змею на стоянке, — пояснил Дмитрий Фокин. — Когда с ней связались — она сказала: я увидела и пошла на работу. Где точно, пояснить она не смогла. Поэтому куда выезжать? Заявителя нет, место неопределённо. Змея это или не змея была — тоже, опять же, вопрос. Люди как-то интересно себя ведут. Ну, увидели вы какое-то происшествие или угрозу, потратьте пять минут времени — побудьте на месте. Специалисты приедут и, пожалуйста, дальше следуйте куда угодно. Справку могут дать, что вы привлекались по такой-то причине — с опозданием на работу».

Напомним, в мае жительница Новосибирска нашла в своей квартире змею и вызвала спасателей МАСС, животное доставили в Новосибирский зоопарк.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
 9 июня, 10:45 • репортаж

Экология по-сибирски в Крыму

250 мешков мусора, валежника и вредоносного плюща, 102 гектара садово-паркового искусства XIX века, поймы рек и кремлёвские ёлки — как сибирские дети приобщали «Артек» к экомарафону.
 6 июня, 11:09 • короче

Короче: Винни-Пух

90 лет назад мир увидел приключения английского медвежонка Винни-Пуха, который очень полюбился русскому человеку. В них мы нашли и «маленького человека», и «лишнего». А не пора ли нам с этим разобраться? По-моему, пора!
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 2 июня, 18:31 • новость

Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

В Новосибирск приехал режиссёр Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    