 

Деревянный дом загорелся в центре Томска

 17 июня, 17:57
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Деревянный дом загорелся в центре Томска
Фотографии Павла Федотова

Пожар случился в двухэтажном деревянном доме в центре Томска, на месте работают пожарные, передаёт 17 июня корреспондент Сиб.фм с места событий.

Днём 17 июня загорелся двухэтажный деревянный дом рядом с домом № 25 на улице Ленина в центре Томска. На месте работают три пожарных машины. О пострадавших пока ничего не известно.

Стоит отметить, что в этот день в Томске установилась сухая и жаркая погода. Температура воздуха достигает +30 °С. Это могло стать одной из причин возгорания.

Корреспондент Сиб.фм позвонил в пресс-службу МЧС по Томской области, но на звонки никто не отвечает.

Стоит отметить, что Томск славится деревянным зодчеством. В центре города сосредоточены памятники архитектуры и истории. Сохранились некоторые усадьбы, построенные в XVII веке. Имеет ли ценность деревянный дом, который охватило огнём, предстоит выяснить.

Напомним, в июле 2012 года вице-мэр Томска Евгений Паршуто заявлял, что частная компания готова вложить около 100 млн рублей в реконструкцию пострадавшей от пожара исторической усадьбы в центре Томска.

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