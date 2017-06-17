 

Новосибирская компания поможет построить автовокзал в кузбасском Белово

 17 июня, 07:48
подходящие темы
Новосибирская компания поможет построить автовокзал в кузбасском Белово
Фото с сайта globallookpress.com

Новый автовокзал в городе Белово Кемеровской области откроется ко Дню шахтёра в 2019 году благодаря новосибирской компании, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июня из сообщения портала vse42.ru.

По словам начальника областного департамента транспорта и связи Евгения Курапова, в настоящее время ведутся переговоры с новосибирской компанией-перевозчиком, которая в последующем может стать инвестором для строительства нового автовокзала. Как сообщил Курапов, решение будет принято в ближайшие две недели.

Новосибирская компания вложит деньги в строительство, только если здание станет её собственностью, и перевозчик будет использовать его для междугородних перевозок. Евгений Курапов также сообщил, что стоимость строительства автовокзала оценивается в 40-50 млн рублей.

Условия новосибирских инвесторов, скорее всего, будут приняты, так как после обрушения автовокзала в 2012 году здание так и не было восстановлено.

Напомним, что 2 сентября 2012 года при обрушении автовокзала в Белово число пострадавших достигло 13 человек.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
 15 марта, 12:09 • статья

Публичные слушания: обратная связь или сломанный телефон?

Как в России ищут общий язык общества, власть и застройщики? Проект «Городской конструктор» разобрался, что такое публичные слушания, какими законами регулируются и как они проходят в разных городах.
 22 февраля, 11:59 • статья

Бульвары, лофты и ночные парки

Сиб.фм в партнёрстве с Институтом «Стрелка» начинает публикацию материалов проекта «Городской конструктор» о городском развитии, сообществах и благоустройстве. Первый — про шесть примеров перезапуска общественных пространств.
самое популярное
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 9 июня, 14:46 • новость

Комары заразили жителей Омской области редкими подкожными паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два обращения пациентов с дирофиляриозом, это заболевание вызвано подкожными и глазными паразитами, которые передаются через укусы комаров.
 8 июня, 10:29 • новость

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разделся на концерте в Новосибирске

Группировка «Ленинград» собрала на концерте в Новосибирске около 10 тысяч зрителей — в 20-летний юбилей музыканты подарили поклонникам свой фирменный драйв и сотни воздушных шаров.
 5 июня, 13:30 • новость

Синоптики озвучили прогноз на лето в Новосибирской области

Согласно прогнозу синоптиков, лето в Новосибирской области будет теплее, чем в 2016 году.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    