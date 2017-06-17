Новосибирская компания поможет построить автовокзал в кузбасском Белово

Новый автовокзал в городе Белово Кемеровской области откроется ко Дню шахтёра в 2019 году благодаря новосибирской компании, узнал корреспондент Сиб.фм 17 июня из сообщения портала vse42.ru.

По словам начальника областного департамента транспорта и связи Евгения Курапова, в настоящее время ведутся переговоры с новосибирской компанией-перевозчиком, которая в последующем может стать инвестором для строительства нового автовокзала. Как сообщил Курапов, решение будет принято в ближайшие две недели.

Новосибирская компания вложит деньги в строительство, только если здание станет её собственностью, и перевозчик будет использовать его для междугородних перевозок. Евгений Курапов также сообщил, что стоимость строительства автовокзала оценивается в 40-50 млн рублей.

Условия новосибирских инвесторов, скорее всего, будут приняты, так как после обрушения автовокзала в 2012 году здание так и не было восстановлено.

Напомним, что 2 сентября 2012 года при обрушении автовокзала в Белово число пострадавших достигло 13 человек.