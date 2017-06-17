Полиция нашла сбежавшего из дома подростка в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции нашли сбежавшего из дома две недели назад 16-летнего Дмитрия Поняева, подростка передали родственникам, сообщил корреспонденту Сиб.фм 17 июня руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Утром 17 июня сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили на одной из улиц в Дзержинском районе Новосибирска пропавшего 16-летнего подростка.

3 июня ориентировочно с 1:00 до 7:00 Дмитрий Поняев ушёл из дома и исчез. В доме в это время все спали, и никто не услышал, как мальчик уходил. По словам Павла Злобина, родителей у мальчика нет, он находится на попечении родственников — бабушки и дедушки.

«Патрули были ориентированы, потому что было уже установлено примерное местоположение мальчика — и люди сообщали, где его видели. Много было звонков по его розыску, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Павел Злобин. — Из соцсетей он свои страницы удалил, но у нас была информация, что он сидит с подставных аккаунтов. Нам удалось их вычислить. Плюс работали наши экипажи. Мы уже сузили круг до улицы, где его ППС и задержала».

Напомним, что в мае жительница Красноярска Мария Лапоногова, оставившая родителям прощальную записку, сама вышла на связь и вернулась домой.